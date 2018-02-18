Неймар намерен остаться в "ПСЖ"

19 февраль 2018 16:52

Нападающий сборной Бразилии Неймар не собирается менять команду во время следующего трансферного окна, открывающегося летом по окончании текущего сезона.Как пишут зарубежные источники, 26-летний бразилец решил остаться в парижской команде даже если та вылетит из Лиги чемпионов. Утверждается, что Неймар решил надолго задержаться в "Пари Сен-Жермен".Напомним, что уже долгое время спортивные газету пишут о том, что ближайшим летом Неймар может перебраться в мадридский "Реал", который им активно интересуется, и рассматривает вариант его подписания для усиления своей атакующей линии.Поделиться: