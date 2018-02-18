Роналду не против трансфера Кейна в "Реал Мадрид"

19 февраль 2018 16:38

Лидер мадридского футбольного клуба "Реал" португалец Криштиану Роналду не против того, чтобы в команду ближайшим летом перебрался нападающий сборной Англии и лондонского "Тоттенхэма" Гарри Кейн.Как пишут зарубежные спортивные издания, Роналду якобы дал свое неформальное согласие на покупку 24-летнего форварда "шпор".Напомним, что уже долгое время ходят слухи о том, что "королевский клуб" намерен провести летом крупную трансферную компанию, в результате которой, в его атакующей линии должен появиться новый нападающий. Одним из главным претендентов на эту роль называют как раз Гарри Кейна.Поделиться: