"Милан" интересуется Депаем из "Лиона"

18 февраль 2018 19:52

Итальянский футбольный клуб "Милан" заинтересовался нападающим сборной Нидерландов Мемфисом Депаем, в настоящее время выступающем в составе французской команды "Лион".Сообщается о том, что "россонери" давно следят за выступлениями 24-летнего форварда в чемпионате Франции, рассматривая вариант его подписания по окончании текущего сезона.В нынешнем сезона Мемфис Депай сыграл на текущий момент в 23 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счет 9 забитых голов.До перехода в "Лион" Депай выступал в английском футбольном клубе "Манчестер Юнайтед", а еще ранее за нидерландский "ПСВ".Поделиться: