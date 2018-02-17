"Реал" может обменять Бэйла на Азара из "Челси"

18 февраль 2018 16:18

Мадридский футбольный клуб "Реал" может попробовать следующим летом договориться с лондонской командой "Челси" по поводу возможного трансфера бельгийского атакующего полузащитника Эдена Азара.По информации британских спортивных газет, "королевский клуб" рассматривает вариант при котором он может попробовать обменять своего атакующего полузащитника сборной Уэльса на Азара.Отмечается, что в стане мадридского клуба готовы расстаться с Бэйлом, так как якобы не очень довольны его игрой в нынешнем сезоне, в котором он сыграл на текущий момент в 12 матчах чемпионата Испании, в которых забил шесть голов.Поделиться: