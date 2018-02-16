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"Ливерпуль" интересуется Дани Себальосом из "Реала Мадрид"

17 февраль 2018 16:33
Представитель чемпионата Англии футбольный клуб "Ливерпуль" заинтересовался молодым испанским полузащитником Дани Себальосом, выступающем в составе мадридского "Реала".
"Ливерпуль" интересуется Дани Себальосом из "Реала Мадрид"

По информации британских спортивных газет, тренерский штаб "мерсисайдцев" во главе с немецким специалистом Юргеном Клоппом рассматривают 21-летнего футболиста "королевского клуба" в качестве замены перешедшему в "Барселону" бразильскому полузащитнику Филиппе Коутиньо.

Отметим, что в нынешнем сезоне на текущий момент Дани Себальос сыграл за мадридский "Реал" в Примере в шести матчах, в которых отметился двумя забитыми голами.
Категория: Трансферы Англия Трансферы Испания Трансферы Реал Мадрид Трансферы Ливерпуль
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