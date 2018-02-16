Тимо Вернер не против перейти в топ-клуб

17 февраль 2018 15:56

Молодой нападающий сборной Германии и команды "РБ Лейпциг" Тимо Верен не против того, чтобы в будущем перейти в один из сильнейших футбольных клубов Европы.В своем интервью 21-летний форвард заявил о том, что он имеет желание перебраться в один из сильнейших чемпионатов, среди которых назвал английский и испанский. В Премьер-лиге Вернер отметил "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", а в Примере "Реал Мадрид" и "Барселону".Тимо Вернер привлек внимание своей результативной игрой многих европейских клубов, в составе футбольного клуба "РБ Лейпциг" в чемпионате Германии на текущий момент молодой нападающий сыграл в 51 матче, и забил 31 гол.Поделиться: