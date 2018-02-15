"Реал" готов потратить на трансфер Погба из "Манчестер Юнайтед" 120 млн

16 февраль 2018 17:13

Действующий обладатель кубка Лиги чемпионов испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" готов летом попробовать выкупить у английского "Манчестер Юнайтед" трансфер полузащитника сборной Франции Поля Погба.Сообщается о том, что в "королевском клубе" считают, что Погба способен усилить их игру в линии полузащиты, в связи с этим, по окончании текущего сезона представители "Реала" попробуют договориться с "манкунианцами" по поводу покупки французского футболиста. Отмечается то, что на трансфер Поля Погба мадридский клуб готов выделить около 120 миллионов евро.В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии на текущий момент Погба сыграл в 17 матчах, в которых забил три гола и отдал девять результативных передач.Поделиться: