Состоялся трансфер Набиуллина и Оздоева из "Рубина" в "Зенит"

15 февраль 2018 22:15

Защитник Эльмир Набиуллин и полузащитник Магомед Оздоев официально перешли из казанского футбольного клуба "Рубин" в санкт-петербургский "Зенит", где и продолжат свою карьеру.Как сообщается официальными представителями "сине-бело-голубых", новички команды уже подписали долгосрочные соглашения с "Зенитом", которые рассчитаны на четыре с половиной года.Отметим то, что 22-летний Эльмир Набиуллин в нынешнем розыгрыше чемпионата России сыграл в 14 матчах, в которых отметился одним забитым голом, а 25-летний Магомед Оздоев сыграл в 19 матчах, в которых записал на свой счет один гол и три голевые передачи.Поделиться: