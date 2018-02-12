"Реал" и "Ювентус"интересуются Паредесом из "Зенита"

15 февраль 2018 15:52

Сразу два больших европейских футбольных клуба испанский "Реал Мадрид" и итальянский "Ювентус" заинтересовались молодым полузащитником сборной Аргентины Леандро Паредесом, выступающем в санкт-петербургском "Зените".По информации зарубежных спортивных газет, "королевский клуб" и "старая синьора" рассматривают вариант подписания 23-летнего полузащитника "сине-бело-голубых" во время следующего летнего трансферного окна.Напомним, что Леандро Паредес в начале текущего сезона перешел в "Зенит" из итальянской команды "Рома".На текущий момент Паредес сыграл за "Зенит" в чемпионате России в 19 матчах, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.Поделиться: