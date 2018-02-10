Состоялся трансфер Ивелина Попова из "Спартака" в "Рубин"
12 февраль 2018 13:41Опытный полузащитник сборной Болгарии Ивелин Попов официально перешел из футбольного клуба "Спартак Москва" в казанскую команду "Рубин", где будет выступать на правах аренды.
Представители "красно-белых" сообщили о том, что 30-летний футболист оставшуюся часть сезона проведет в аренде в составе "Рубина".
Отметим, что в нынешнем сезоне Ивелин Попов сыграл в составе московского "Спартака" в 21 матче во всех турнирах, в которых забитыми голами не отметился, а отметился только одной голевой передачей.
Напомним, что до перехода в "Спартак", Ивелин защищал цвета краснодарской команды "Кубань". Поделиться: