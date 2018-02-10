﻿

Состоялся трансфер Ивелина Попова из "Спартака" в "Рубин"

12 февраль 2018 13:41
Опытный полузащитник сборной Болгарии Ивелин Попов официально перешел из футбольного клуба "Спартак Москва" в казанскую команду "Рубин", где будет выступать на правах аренды.
Состоялся трансфер Ивелина Попова из "Спартака" в "Рубин"

Представители "красно-белых" сообщили о том, что 30-летний футболист оставшуюся часть сезона проведет в аренде в составе "Рубина".

Отметим, что в нынешнем сезоне Ивелин Попов сыграл в составе московского "Спартака" в 21 матче во всех турнирах, в которых забитыми голами не отметился, а отметился только одной голевой передачей.

Напомним, что до перехода в "Спартак", Ивелин защищал цвета краснодарской команды "Кубань".
Категория: Трансферы Россия Трансферы Спартак Москва Трансферы Рубин
Поделиться:
﻿
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

2013-2018 © BigTransfers.ru