Состоялся трансфер Ивелина Попова из "Спартака" в "Рубин"

12 февраль 2018 13:41

Опытный полузащитник сборной Болгарии Ивелин Попов официально перешел из футбольного клуба "Спартак Москва" в казанскую команду "Рубин", где будет выступать на правах аренды.Представители "красно-белых" сообщили о том, что 30-летний футболист оставшуюся часть сезона проведет в аренде в составе "Рубина".Отметим, что в нынешнем сезоне Ивелин Попов сыграл в составе московского "Спартака" в 21 матче во всех турнирах, в которых забитыми голами не отметился, а отметился только одной голевой передачей.Напомним, что до перехода в "Спартак", Ивелин защищал цвета краснодарской команды "Кубань".Поделиться: