"Спартак Москва" может подписать Таарабта из "Дженоа"

11 февраль 2018 02:05

Действующий чемпион российской Премьер-лиги московский футбольный клуб "Спартак" может во время зимнего трансферного окна подписать полузащитника сборной Марокко Аделя Таарабта, выступающего в итальянской команде "Дженоа".Как пишут итальянские спортивные газеты, "красно-белые" проявляют заинтересованность в 28-летнем игроке генуэзского клуба, и у них есть еще время для его подписания, так как трансферное окно в России будет открыто ещё до 24 февраля.Отметим то, что в нынешнем сезоне на текущий момент Адель Таарабт сыграл в составе "Дженоа" в рамках чемпионата Италии в 20 встречах, в которых записал на свой счет два забитых гола.Поделиться: