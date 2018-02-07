Азар не исключил варианта трансфера в "Реал Мадрид" из "Челси"

09 февраль 2018 17:51

Атакующий полузащитник сборной Бельгии Эден Азар не исключил такого варианта, при котором он может перейти из английской команды "Челси" в испанский футбольный клуб "Реал Мадрид".Отвечая на вопросы журналистов по поводу слухов о его возможном трансфере в "королевский клуб", 27-летний бельгиец заявил, что в футболе нельзя утверждать, что-то наперед, так как никогда не знаешь точно, что будет в будущем.Напомним, что по информации зарубежной спортивной прессы, мадридский "Реал" заинтересован в покупке Азара следующим летом, по окончании текущего сезона. Ранее также в адрес Эдена были похвалы со стороны главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана, сказавшего, что ему нравятся игровые качества полузащитника "Челси".Поделиться: