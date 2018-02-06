"Рома" хочет выкупить у "Реала Мадрид" трансфер Ковачича

08 февраль 2018 13:05

Итальянская команда "Рома" заинтересована в подписании молодого полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачича, в настоящее время выступающего в составе испанского футбольного клуба "Реал Мадрид".Как пишут итальянские спортивные газеты, тренерский штаб "римлян" хочет видеть 23-летнего футболиста "королевского клуба" в своем составе в следующем сезоне. В связи с этим, "Рома" планируется летом попробовать договориться с "Реалом" по поводу покупки Ковачича.Отметим, что Матео Ковачич не является основным игроком в составе мадридского "Реала", в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании на данный момент он принял участие всего в семи встречах, из которых только одна в стартовом составе.Поделиться: