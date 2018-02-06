"Манчестер Юнайтед" хочет за трансфер Де Хеа 130 млн

07 февраль 2018 21:37

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" может отпустить летом своего основного стража ворот голкипера сборной Испании Давида Де Хеа, если по нему поступит выгодное предложение.По информации британских спортивных изданий, "манкунианцы" дабы отпугнуть потенциальных претендентов на 27-летнего голкипера установили ему трансферную стоимость в 130 миллионов евро. При этом ранее регулярно появлялась информация о том, что испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" заинтересован в Де Хеа, и ждет удачного времени, для того, чтобы попытаться договориться с "Манчестер Юнайтед" по его трансферу.Отметим, что нынешний контракт Давида Де Хеа с "МЮ" рассчитан до лета 2019 года.Поделиться: