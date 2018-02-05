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"Реал" готов отпустить Бэйла за 90 миллионов

06 февраль 2018 20:11
Мадридский футбольный клуб "Реал" готов рассмотреть по окончании текущего сезона возможные предложения по трансферу атакующего полузащитника сборной Уэльса Гарета Бэйла.
"Реал" готов отпустить Бэйла за 90 миллионов

28-летний валлийский футболист успел выиграть в составе "королевского клуба" уже множество трофеев, в том числе и три Лиги чемпионов, но из-за травм пропустил достаточно много времени, что ему не позволило полностью раскрыть свой потенциал в составе "сливочных". Сообщается, что руководство мадридского клуба готово рассмотреть предложения по трансферу Гарета Бэйла, если таковые поступят им во время летнего перерыва между сезонами. Отмечается, что трансферную стоимость Бэйла в "Реале" оценивают примерно в 90 миллионов евро.
Категория: Трансферы Испания Трансферы Реал Мадрид
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