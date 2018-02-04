"Реал" может отпустить Бензема в "Манчестер Юнайтед"

06 февраль 2018 16:03

Победитель Лиги чемпионов прошлого сезона испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" может отпустить своего французского нападающего Карима Бензема в английскую команду "Манчестер Юнайтед".Как сообщается английскими спортивными газетами, в стане "королевского клуба" якобы готовы расстаться с Бензема после того, как в нынешнем сезоне его игрой многие не довольны, так как у него стала достаточно низкая результативность. В связи с этим, все те же источники пишут о том, что Карим может оказаться в "Манчестер Юнайтед", уже следующим летом.Также отмечается, что еще одним вариантом продолжения карьеры для 30-летнего форварда "Реала" является лондонский "Арсенал".В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Карим Бензема забил пока только два гола в 15 сыгранных матчах.Поделиться: