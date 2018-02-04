"ПСЖ" заинтересовался Моратой из "Челси"

05 февраль 2018 21:58

Лидер чемпионата Франции футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" заинтересовался нападающим сборной Испании Альваро Моратой, который в этом сезоне выступает в составе лондонской команды "Челси".Как пишут зарубежные газеты, в стане "парижан" рассматривают вариант покупки 25-летнего форварда "аристократов" во время следующего летнего трансферного окна, которое откроется по окончании текущего сезона. Отмечается, что если "ПСЖ" всерьез попробует договориться по подписанию Мораты, то им придется выложить за него около 60 миллионов евро.В нынешнем сезоне на текущий момент Мората забил за "Челси" в чемпионате Англии 10 голов, сыграв при этом в 20 матчах, 18 в стартовом составе.Поделиться: