Летом "Манчестер Юнайтед" не будет искать нападающего

05 февраль 2018 12:20

Во время следующего трансферного окна, которое откроется по окончании текущего сезона летом, английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" не будет искать нового нападающего.Как пишут британские газеты, главный тренер "манкунианцев" португалец Жозе Моуринью заявил, что после того, как они подписали из лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса, им больше не нужны новые игроки линии атаки. По мнению "особенного", ему уже достаточно того, что в команде появился Санчес, а также есть Маркос Рашфорд, Антони Марсьяль и Ромелу Лукаку, на которых он полностью рассчитывает.Напомним, что в январе Алексис Санчес перешел в "МЮ" из лондонского "Арсенала" в обмен на атакующего полузащитника Генриха Мхитаряна.Поделиться: