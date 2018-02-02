Пикфорд может заменить Де Хеа в "Манчестер Юнайтед"

04 февраль 2018 17:07

Молодой голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд, выступающий за ливерпульскую команду "Эвертон", может заменить в футбольном клубе "Манчестер Юнайтед" вратаря сборной Испании Давида Де Хеа.Британскими спортивными газетами сообщается о том, что "манкунианцы" рассматривают 23-летнего стража ворот "ирисок" в качестве потенциальной замены Де Хеа, который ближайшим летом после текущего сезона может уйти из команды.Напомним, что Давидом Де Хеа активно интересуется испанский футбольный клуб "Реал Мадрид", который и может выкупить у "Манчестер Юнайтед" права на него во время следующего трансферного окна.Поделиться: