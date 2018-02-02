"Наполи" интересуется Эль-Шаарави из "Ромы"

03 февраль 2018 19:01

Итальянский футбольный клуб "Наполи" вновь заинтересовался возможностью подписать нападающего сборной Италии Стефана Эль-Шаарави, в настоящее время выступающего в составе команды "Рома".Во время прошедшего зимнего трансферного окна "неаполитанцы" уже рассматривали вариант покупки 25-летнего игрока "римлян", но до предложения дело не дошло, и теперь в "Наполи" намерены вернуться к этому во вопросу уже следующим летом, по окончании текущего сезона.Отметим, что действующий контракт Стефана Эль-Шаарави с римским клубом рассчитан до лета 2020 года.В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Эль-Шаарави сыграл на текущий момент в 19 матчах, в которых забил 5 голов.Поделиться: