Агент Кришито: "Контракт с "Зенитом" не продлен, мы смотрим варианты"

03 февраль 2018 12:26

Агент капитана российского футбольного клуба "Зенит" итальянского защитника Доменико Кришито заявил в своем интервью о том, что они рассматривают различные варианты продолжения карьеры.Как заявил в своем интервью представитель 31-летнего игрока, у него заканчивается действующее соглашение с "сине-бело-голубыми", и пока о его продлении вопрос не решается, поэтому они смотрят по сторонам, не исключая варианта смены команды ближайшим летом."Его контракт с "Зенитом" истекает, и пока его продление не подписано. Поэтому мы смотрим вокруг", - сказал агент Доменико Кришито, который с 2011 года защищает цвета санкт-петербургского клуба.Поделиться: