Состоялся трансфер Игоря Калинина в "Краснодар" из "Волгаря"

02 февраль 2018 16:13

Российский футбольный клуб "Краснодар" пополнил свой состав молодым защитником Игорем Калининым, который перешел в стан "быков" из астраханской команды "Волгарь".Как сообщается официальными представителями футбольного клуба "Краснодар", 22-летний игрок подписал с "черно-зелеными" долгосрочный контракт, который будет рассчитан до лета 2022 года. Отмечается, что еще в январе этого года Калинин проходил просмотр на сборе "Краснодара" в ОАЭ, там же успел принять участие в двух контрольных матчах.Ранее Игорь Калинин выступал за украинские команды "Ильичёвец", "Заря", "Звезда", а с 2017 года стал игроком российского "Волгаря".Поделиться: