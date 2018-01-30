Месут Озил продлил контракт с "Арсеналом"

02 февраль 2018 09:21

Полузащитник сборной Германии Месут Озил поставил свою подпись под новым соглашением с английским футбольным клубом "Арсенал", несмотря на интерес со стороны других команд.Дествоваший контракт 29-летнего игрока с "канонирами" истекал следующим летом, при этом различные СМИ отправляли немецкого полузащитника в другие клубы, например в "Манчестер Юнайтед". Но не смотря на все слухи, Месут продлил контракт с "Арсеналом", о чем стало известно сегодня."Мы с радостью сообщаем, что Месут Озил заключил новый долгосрочный контракт с клубом. Поздравляем, Месут – ты здесь еще на долгие годы, успехов", - написано в сообщении представителей "Арсенала".Поделиться: