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Месут Озил продлил контракт с "Арсеналом"

02 февраль 2018 09:21
Полузащитник сборной Германии Месут Озил поставил свою подпись под новым соглашением с английским футбольным клубом "Арсенал", несмотря на интерес со стороны других команд.
Месут Озил продлил контракт с "Арсеналом"

Дествоваший контракт 29-летнего игрока с "канонирами" истекал следующим летом, при этом различные СМИ отправляли немецкого полузащитника в другие клубы, например в "Манчестер Юнайтед". Но не смотря на все слухи, Месут продлил контракт с "Арсеналом", о чем стало известно сегодня.

"Мы с радостью сообщаем, что Месут Озил заключил новый долгосрочный контракт с клубом. Поздравляем, Месут – ты здесь еще на долгие годы, успехов", - написано в сообщении представителей "Арсенала".
Категория: Трансферы Англия Трансферы Арсенал
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