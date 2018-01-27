"Арсенал" договорился с "Боруссией" по трансферу Обамеянга

29 январь 2018 12:19

Английский футбольный клуб "Арсенал" смог договориться с немецкой командой "Боруссия Дортмунд" по трансферу нападающего сборной Габона Пьера-Эмерика Обамеянга.Сообщается о том, что "канониры" смогли достигнуть принципиальной договоренности по покупке 28-летнего форварда "желто-черных", за которого по информации британских источников, лондонский клуб заплатит дортмундскому 68 миллионов евро, что станет новым рекордом для "Арсенала". Отмечается, что также удалось уже согласовать условия личного контракта с самим Обамеянгом.По данным имеющимся на текущий момент, официально о переходе Пьер-Эмерика Обамеянга из дортмундской "Боруссии" в лондонский "Арсенал" может быть объявлено в ближайшие дни.Поделиться: