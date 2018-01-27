Кейн перейдет в "Реал Мадрид" из "Тоттенхэма" только с Почеттино

29 январь 2018 00:50

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн может во время следующего летнего трансферного окна перебраться из лондонской команды "Тоттенхэм Хотспур" в мадридский футбольный клуб "Реал".Только на пути такого трансфера есть несколько принципиальных условий. Как пишут британские газеты, Кейн готов перейти в стан "королевского клуба" в том случае, если вместе с ним в Мадрид поедет и нынешний наставник "шпор" аргентинский специалист Маурисио Почеттино. То есть, если Флорентино Перес уволит Зинедина Зидана и назначит главным тренером "Реала" Почеттино.Также отмечается, что Гарри Кейн будет ближе к переходу в "Реал", если от туда уйдут Криштиану Роналду и Карим Бензема, которые являются его потенциальными конкурентами за попадание в состав "сливочных".Поделиться: