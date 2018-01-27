"Манчестер Сити" готовит 150 млн за трансфер Азара из "Челси"

28 январь 2018 18:46

Лидер английской Премьер-лиги футбольный клуб "Манчестер Сити" готов попробовать выкупить у лондонской команды "Челси" трансфер атакующего полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара за очень крупную сумму.По сообщениям английских источников, тренерский штаб "горожан" заинтересован в 27-летнем футболисте "аристократов", в связи с этим, руководство манчестерского клуба готово попробовать договориться с "Челси" по поводу его покупки. Как пишут те же газеты, "Манчестер Сити" может предложить "синим" за Азара около 150 миллионов фунтов стерлингов, дабы убедить лондонскую команду отпустить бельгийского полузащитника.Но "Манчестер Сити" может столкнуться с серьезной конкуренций со стороны испанского футбольного клуба "Реал Мадрид", который также рассматривает вариант подписания Эдена Азара следующим летом.Поделиться: