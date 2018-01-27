Криштиану Роналду может перейти из "Реала" в "Челси"

28 январь 2018 16:00

Атакующий полузащитник сборной Португалии Криштиану Роналду может во время следующего летнего трансферного окна перейти из испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" в английскую команду "Челси".Как пишут на своих страницах британские спортивные издания, лучший футболист планеты якобы рассматривает вариант того, чтобы перебраться в стан "аристократов" по окончании текущего сезона. Ранее появлялись слухи о том, что Роналду может вернуться в "Манчестер Юнайтед", но после того, как к "манкунианцам" присоединися Алексис Санчес, такой вариант мало вероятен.При этом ранее, сам Криштиану заявлял о том, что готов выступать в составе мадридского "Реала" всю свою карьеру, и не думает об уходе в другой клуб.Поделиться: