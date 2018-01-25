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"Тоттенхэм" может выкупить у "ПСЖ" трансфер Моура

27 январь 2018 10:40
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм Хотспур" может попробовать выкупить у французской команды "Пари Сен-Жермен" трансфер атакующего полузащитника сборной Бразилии Лукаса Моура.
"Тоттенхэм" может выкупить у "ПСЖ" трансфер Моура

По информации британских средств массовой информации, "шпоры" очень близки к тому, чтобы договориться с "парижанами" по поводу покупки 25-летнего футболиста уже во время текущего январского трансферного окна. Отмечается, что за Моура "Тоттенхэм Хотспур" может заплатить "ПСЖ" в качестве компенсации около 21 миллиона фунтов стерлингов.

Ранее интерес к Лукасу приписывали двум другим английским клубам "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналу".
Категория: Трансферы Англия Трансферы Франция Трансферы Тоттенхэм Хотспур Трансферы ПСЖ
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