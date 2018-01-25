"Реал Мадрид" готовит 500 млн на трансферы

27 январь 2018 10:28

Действующий победитель Лиги чемпионов испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" готов потратить около 500 миллионов евро на трансферы следующим летом, для того, чтобы усилить свой состав.По информации зарубежных газет, руководство "королевского клуба" намерено по окончании текущего сезона провести масштабную кампанию по покупке новых футболистов высочайшего уровня. Говорится о том, что около 200 миллионов "Реал" может потратить на покупку бельгийского атакующего полузащитника "Челси" Эдена Азара, столько же "сливочные" готовы предложить лондонскому "Тоттенхэму Хотспур" за нападающего сборной Англии Гарри Кейна. А еще 100 миллионов мадридский клуб готов потратить на подписание голкипера сборной Испании Давида Де Хеа, выступающего в "Манчестер Юнайтед".Такое решение по значительному усилению команды принято на фоне того, что после очень удачных двух сезонов под руководством Зинедина Зидана, в нынешнем "Реал Мадрид" пока выступает не так ярко, особенно в чемпионате Испании, где на текущий момент располагается на непривычном для себя четвертом месте.Поделиться: