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Состоялся трансфере Максимовича из "Наполи" в "Спартак Москва"

26 январь 2018 18:38
Действующий чемпион России московский футбольный клуб "Спартак" пополнил свой состав опытным сербским защитником Николой Максимовичем, ранее выступавшим в составе итальянской команды "Наполи".
Состоялся трансфере Максимовича из "Наполи" в "Спартак Москва"

26-летний футболист уже прошел медицинское обследование в московском клубе и подписал с ним соглашение, по условиям которого будет выступать за "Спартак" на правах аренды пол года, до конца текущего сезона.

Отметим то, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Никола Максимович получал очень мало игрового времени в составе "неаполитанцев", на его счету всего два сыгранных матча в Серии А.
Категория: Трансферы Россия Трансферы Спартак Москва Трансферы Наполи
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