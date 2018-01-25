Состоялся трансфере Максимовича из "Наполи" в "Спартак Москва"

26 январь 2018 18:38

Действующий чемпион России московский футбольный клуб "Спартак" пополнил свой состав опытным сербским защитником Николой Максимовичем, ранее выступавшим в составе итальянской команды "Наполи".26-летний футболист уже прошел медицинское обследование в московском клубе и подписал с ним соглашение, по условиям которого будет выступать за "Спартак" на правах аренды пол года, до конца текущего сезона.Отметим то, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Никола Максимович получал очень мало игрового времени в составе "неаполитанцев", на его счету всего два сыгранных матча в Серии А.Поделиться: