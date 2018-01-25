"Челси" заинтересовался Оливье Жиру из "Арсенала"

26 январь 2018 12:04

Лондонский "Челси" проявляет заинтересованность в опытном нападающем сборной Франции Оливье Жиру, выступающем на данный момент в другом столичном клубе "Арсенал".Сообщается о том, что "синие" рассматривают вариант покупки 31-летнего форварда "канониров", который имеет очень мало игровой практики в команде Арсена Венгера, потеряв свое место в стартовом составе. Вторым вариантом для усиления атаки "Челси" рассматривается нападающий Эдин Джеко.Напомним, что по данным британских газет, "Арсенал" еще ведет переговоры с "Боруссией Дортмунд" по поводу возможного обмена Оливье Жиру на Пьер-Эмерика Обамеянга.Поделиться: