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"Челси" заинтересовался Оливье Жиру из "Арсенала"

26 январь 2018 12:04
Лондонский "Челси" проявляет заинтересованность в опытном нападающем сборной Франции Оливье Жиру, выступающем на данный момент в другом столичном клубе "Арсенал".
"Челси" заинтересовался Оливье Жиру из "Арсенала"

Сообщается о том, что "синие" рассматривают вариант покупки 31-летнего форварда "канониров", который имеет очень мало игровой практики в команде Арсена Венгера, потеряв свое место в стартовом составе. Вторым вариантом для усиления атаки "Челси" рассматривается нападающий Эдин Джеко.

Напомним, что по данным британских газет, "Арсенал" еще ведет переговоры с "Боруссией Дортмунд" по поводу возможного обмена Оливье Жиру на Пьер-Эмерика Обамеянга.
Категория: Трансферы Англия Трансферы Челси Трансферы Арсенал
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