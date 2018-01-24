Жозе Моуринью продлил контракт с "Манчестер Юнайтед"

25 январь 2018 20:50

Португальский тренер Жозе Моуринью подписал новое соглашение с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед", который он возглавляет уже второй сезон.Как сообщается официальными представителями "манкунианцев", с "особенным" подписано новое соглашение, которое будет рассчитано до лета 2020 года, при этом в договоре есть пункт продления контракта еще на один год.Напомним, что Жозе Моуринью возглавил "Манчестер Юнайтед" в 2016 году, в своем первом же сезоне португалец выиграл с английским клубом три турнира, Кубок английской Лиги, Суперкубок Англии и международный турнир Лигу Европы УЕФА.В нынешнем сезоне команда Моуринью идет на втором месте в чемпионате Англии, ведя борьбу за чемпионство.Поделиться: