Мората хочет, чтобы "Челси" подписал Иско и Асенсио из "Реала Мадрид"

25 январь 2018 17:32

Нападающий сборной Испании Альваро Мората заинтересован в том, чтобы его соотечественники атакующие полузащитники Иско и Марко Асенсио перешли из мадридского "Реала" в лондонский "Челси", где он сам выступает в этом сезоне.Как пишут британские газеты, Мората разговаривал со своими бывшими партнерами по мадридскому "Реалу", обсуждая с ними возможный трансфер в "Челси". Одним из них был Иско, а вторым Марко Асенсио.Тем не менее, в настоящее время подписание "Челси" Иско выглядит маловероятным, так как он совсем недавно продлил свой контракт с "королевским клубом", и скорее всего не собирается менять команду. А вот покупка Асенсио более вероятна, так как он получает в "Реале" не так много игрового времени, что может подтолкнуть его к мысли о переходе в другую команду.Поделиться: