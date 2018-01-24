Бэйл отказался от трансфера из "Реала" в "Баварию"

25 январь 2018 15:54

Атакующий валлийский полузащитник Гарет Бэйл отказался от возможного трансфера из испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" в немецкую команду "Бавария Мюнхен", от которой поступало соответствующее предложение.По сообщениям английских газет, чемпионы немецкой Бундеслиги готовили предложение по покупке Бэйла за 100 миллионов евро, но сам футболист сборной Уэльса отказался от перехода в мюнхенскую "Баварию". Отмечается, что если Гарет уйдет из "королевского клуба", то скорее всего он вернется в чемпионат Англии, где в свое время и стал звездой мирового футбола. Вариантами для продолжения его карьеры называются "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур".Поделиться: