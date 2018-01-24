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Бэйл отказался от трансфера из "Реала" в "Баварию"

25 январь 2018 15:54
Атакующий валлийский полузащитник Гарет Бэйл отказался от возможного трансфера из испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" в немецкую команду "Бавария Мюнхен", от которой поступало соответствующее предложение.
Бэйл отказался от трансфера из "Реала" в "Баварию"

По сообщениям английских газет, чемпионы немецкой Бундеслиги готовили предложение по покупке Бэйла за 100 миллионов евро, но сам футболист сборной Уэльса отказался от перехода в мюнхенскую "Баварию". Отмечается, что если Гарет уйдет из "королевского клуба", то скорее всего он вернется в чемпионат Англии, где в свое время и стал звездой мирового футбола. Вариантами для продолжения его карьеры называются "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур".
Категория: Трансферы Испания Трансферы Германия Трансферы Реал Мадрид Трансферы Бавария Мюнхен
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