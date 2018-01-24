"Реал Мадрид" готовит хорошее предложение "МЮ" по трансферу Де Хеа

25 январь 2018 15:40

Действующий чемпион Испании футбольный клуб "Реал Мадрид" готовит очень хорошее предложение английской команде "Манчестер Юнайтед" по поводу трансфера голкипера сборной Испании Давида Де Хеа.27-летний страж ворот "манкунианцев" давно находится в списке трансферных интересов "королевского клуба", как сообщается британскими спортивными газетами, по окончании текущего сезона мадридский "Реал" снова попробует заполучить Де Хеа. Отмечается то, что на этот раз предложение будет очень хорошим, по информации источников, в сделку по Де Хеа могут включить костариканского голкипера Кейлора Навас и хорватского полузащитника Маттео Ковачича.Поделиться: