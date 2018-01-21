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Возможен трансфер Гайтана из "Атлетико Мадрид" в "Зенит"

24 январь 2018 01:11
Этой зимой во время текущего январского трансферного окна может состояться переход полузащитника сборной Аргентины Николаса Гайтана из испанской команды "Атлетико Мадрид" в российский футбольный клуб "Зенит".
Возможен трансфер Гайтана из "Атлетико Мадрид" в "Зенит"

По информации зарубежных спортивных газет, представители "сине-бело-голубых" ведут переговоры по возможному подписанию 29-летнего игрока "матрасников". Отмечается, что "Зенит" очень близок тому, чтобы достигнуть договоренности в мадридским клубом по поводу трансфера Гайтана.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Николас Гайтан сыграл за "Атлетико Мадрид" в шести матчах, в которых в стартовом составе выходил на поле только в одной встрече.
Категория: Трансферы Россия Трансферы Испания Трансферы Зенит Трансферы Атлетико Мадрид
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