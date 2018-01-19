Тома Лемар из "Монако" выбирает "Барселону"

21 январь 2018 16:36

Молодой полузащитник сборной Франции и футбольного клуба "Монако" Тома Лемар, имеющий трансферный интерес со стороны нескольких больших европейских команд, предпочитает испанскую "Барселону".Ранее сообщалось о том, что 22-летним игроком "монегасков" интересуются такие гранды английской Премьер-лиги, как "Арсенал" и "Ливерпуль", и что Лемар может продолжить свою карьеру в одном из них. Но как пишут все те же британские спортивные газеты, сам Лемар не особо заинтересован в выступлениях в английском чемпионате, ему больше нравится испанская Ла Лига, и именно перспектива защищать цвета испанской команды "Барселона". Отмечается, что следующим летом "сине-гранатовые" могут попробовать выкупить у "Монако" трансфер Лемара.Поделиться: