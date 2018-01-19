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"Реал Мадрид" согласен на трансфер Криштиану Роналду

21 январь 2018 15:15
Действующий победитель Лиги чемпионов и чемпионата Испании мадридский футбольный клуб "Реал" готов отпустить лучшего игрока планеты португальского атакующего полузащитника Криштиану Роналду.
"Реал Мадрид" согласен на трансфер Криштиану Роналду

Как пишут зарубежные газеты, руководство "королевского клуба" во главе с президентом Флорентино Пересом разрешили Роналду вести переговоры с другими командами по поводу его возможного трансфера следующим летом. Отмечается, что "сливочные" на фоне неудачного периода команды в настоящее время, готовы расстаться со своими возрастными игроками, и усилить состав новыми звездами.

Предполагается, что вариантами для Криштиану Роналду являются возвращение в "Манчестер Юнайтед" или переход в "ПСЖ".
Категория: Трансферы Испания Трансферы Реал Мадрид
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