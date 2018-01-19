"Реал Мадрид" согласен на трансфер Криштиану Роналду

21 январь 2018 15:15

Действующий победитель Лиги чемпионов и чемпионата Испании мадридский футбольный клуб "Реал" готов отпустить лучшего игрока планеты португальского атакующего полузащитника Криштиану Роналду.Как пишут зарубежные газеты, руководство "королевского клуба" во главе с президентом Флорентино Пересом разрешили Роналду вести переговоры с другими командами по поводу его возможного трансфера следующим летом. Отмечается, что "сливочные" на фоне неудачного периода команды в настоящее время, готовы расстаться со своими возрастными игроками, и усилить состав новыми звездами.Предполагается, что вариантами для Криштиану Роналду являются возвращение в "Манчестер Юнайтед" или переход в "ПСЖ".Поделиться: