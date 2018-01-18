"Ливерпуль" поборется с "МЮ" за трансфер Бэйла из "Реала Мадрид"

20 январь 2018 17:36

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" готов включиться в борьбу за трансфер атакующего полузащитника сборной Уэльса Гарета Бэйла, успешно выступающего уже несколько лет в составе испанского "Реала Мадрид".Сообщается о том, что тренерский штаб "мерсисайдцев" рассматривает вариант покупки 28-летнего валлийского футболиста, при этом отмечается, что "Ливерпуль "готов заплатить "королевскому клубу" за него около 100 миллионов евро, столько же, сколько в свое время сам "Реал" заплатил за Гарета "Тоттенхэму".При этом "Ливерпуль" может столкнуться с конкуренций со стороны "Манчестер Юнайтед", который также заинтересован в Гарете Бэйле.Поделиться: