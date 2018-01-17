"Милан" заинтересован в трансфере Андреа Белотти из "Торино"

19 январь 2018 13:52

Итальянский футбольный клуб "Милан" рассматривает возможность трансфера молодого нападающего сборной Италии Андреа Белотти, в настоящее время выступающего в составе команды "Торино".Сообщается о том, что "россонери" еще прошедшим летом пытались подписать 24-летнего форварда, но тогда этого сделать не удалось, и теперь в "Милане" снова вернулись к идее купить Белотти.В нынешнем сезоне пока Андреа Белотти не показывает свой лучший футбол, в 15 сыгранных матчах итальянской Серии А он забил всего 4 гола, по сравнению в прошлом сезоне он в 35 матчах чемпионата забил 26 голов.Поделиться: