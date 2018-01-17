Бэйл готов к трансферу из "Реала Мадрид" в "Манчестер Юнайтед"

18 январь 2018 23:58

Атакующий полузащитник сборной Уэльса Гарет готов к возможному трансферу из испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" в английскую команду "Манчестер Юнайтед", которая в нем заинтересована.По информации британских источников, 28-летний футболист "королевского клуба" якобы уже находится в контакте с представителями "манкунианцев", с которыми обсуждает его возможный переход в английскую команду. Отмечается, что Бэйл заинтересован в том, чтобы присоединиться к команде португальского тренера Жозе Моуринью, считая, что тот сможет помочь ему снова заиграть на своем высочайшем уровне.Единственным препятствием может стать трансферная стоимость Бэйла, которая в понимании "Реала" выше, чем та, которую готов заплатить "МЮ".Поделиться: