"Барселона" продлила контракт с Жераром Пике

18 январь 2018 23:18

Нынешний лидер чемпионата Испании футбольный клуб "Барселона" продлил контракт со своим опытным центральным защитником Жераром Пике, о чем стало известно сегодня.Испанские спортивные газеты сообщают о том, что "сине-гранатовые" договорились с 30-летним футболистом линии обороны по продлении его соглашения, которое теперь будет рассчитано до лета 2022 года. При этом отмечается, что в пункте выкупа прав на игрока сумма теперь составила 500 миллионов евро, именно столько придется заплатить потенциально заинтересованному клубу, который захочет подписать Пике из "Барселоны".Жерар Пике выступает в составе "Барселоны" с 2008 года, до этого он защищал цвета "Манчестер Юнайтед".Поделиться: