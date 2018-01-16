Состоялся трансфер Тео Уолкотта из "Арсенала" в "Эвертон"

17 январь 2018 20:55

Атакующий полузащитник сборной Англии Тео Уолкотт официально перешел из лондонского футбольного клуба "Арсенал" в ливерпульскую команду "Эвертон", это один из самых громких зимних трансферов.Сообщается о том, что 28-летний футболист подписал с "ирисками" контракт, рассчитанный на три года. При этом отмечается, что за трансфер Уолкотта "Эвертон" заплатил "канонирам" 20 миллионов фунтов стерлингов.В нынешнем сезоне Тео Уолкотт практически не получал игрового времени в составе "Арсенала", за лондонский клуб он сыграл в чемпионате Англии 2017/2018 всего в шести матчах, во всех выходя на поле на замену.Поделиться: