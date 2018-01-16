Алексис Санчес согласился на трансфер из "Арсенала" в "Манчестер Юнайтед"

17 январь 2018 18:46

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес в ближайшее время во время текущего январского трансферного окна должен перейти из лондонской команды "Арсенал" в футбольный клуб "Манчестер Юнайтед".Как утверждают британские спортивные газеты, 29-летний форвард дал свое согласие на переход в "Манчестер Юнайтед", согласившись при этом на заработную плату в размере 14 миллионов фунтов стерлингов в год, это уже после уплаты налогов. Отмечается, что контракт Санчеса с "манкунианцами" будет рассчитан до лета 2022 года.Других подробностей возможного перехода Алексиса Санчеса из "Арсенала" в "Манчестер Юнайтед" пока больше не поступало.Поделиться: