"Барселона" хочет продлить контракт с Самюэлем Юмтити

17 январь 2018 18:21

Испанская команда "Барселона" намерена провести переговоры по поводу продления контракта с молодым защитником сборной Франции Самюэлем Юмтити, предложив ему улучшенные условия.Сообщается, что 24-летний футболист хорошо проявляет себя в составе каталонского клуба, и руководство намерено переподписать с ним контракт. Главным образом, в стане "Барселоны" намерены увеличить в контракте прописанную сумму отступных, которая на данный момент составляет 60 миллионов евро. Отмечается, что из-за интереса к Юмтити со стороны других клубов, заставляет лидера чемпионата Испании увеличить сумму компенсации, дабы исключить возможный уход французского защитника.Поделиться: