"Реал Мадрид" дает 70 млн за трансфер Обамеянга из "Боруссии Д"

17 январь 2018 17:45

Действующий обладатель титула сильнейшего футбольного клуба мира испанский "Реал Мадрид" готов попробовать этой зимой в январе выкупить у немецкой команды "Боруссия Дортмунд" трансфер нападающего Пьер-Эмерик Обамеянга.По данным английских газет, в "королевском клубе" готовы предпринять попытку подписать 28-летнего форварда сборной Габона в это трансферное окно. При этом отмечается то, что за Обамеянга мадридский "Реал" готов заплатить "Боруссии" около 70 миллионов евро в качестве компенсации.Напомним, что ранее была информация о том, что лондонский "Арсенал" также пытается подписать Пьер-Эмерик Обамеянга, он может составить конкуренцию "Реалу".Поделиться: