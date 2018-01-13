"Ювентус" интересуется трансфером Якуба Янкто из "Удинезе"

17 январь 2018 17:14

Молодой полузащитник сборной Чехии Якуб Янкто, выступающий в составе итальянской команды "Удинезе" попал в сферу трансферных интересов действующего чемпиона Серии А туринского "Ювентуса".Как пишут итальянские спортивные издания, вице-президент "старой синьоры" Павел Недвед заинтересован в том, чтобы его 21-летний соотечественник во время текущего зимнего трансферного окна перебрался в "Ювентус". В нынешнем сезоне Якуб Янкто сыграл на текущий момент в составе "Удинезе" в 18 матчах чемпионата Италии, в которых записал на свой счет три забитых гола.Кроме "Ювентуса", Якуб Янкто интересен также "Милану", "Интеру" и "Роме".Поделиться: