Возможен трансфер Дани Себальоса из "Реала Мадрид" в "Ювентус"

17 январь 2018 12:53

Молодой атакующий полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" Дани Себальос может во время январского зимнего трансферного окна перейти в стан итальянского чемпиона в туринский "Ювентус".По информации итальянских источников, тренерский штаб "старой синьоры" заинтересован в 21-летнем футболисте "королевского клуба", и готов попробовать договориться о его подписании в январе 2018. При этом отмечается, что сам Себальос также имеет желание сменить команду, дабы получать больше игровой практики, что особенно актуально в преддверии чемпионата мира по футболу, куда молодой полузащитник "Реала" поехать в составе сборной Испании.Поделиться: