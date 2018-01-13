"Манчестер Сити" может выкупить у "Реала Мадрид" трансфер Асенсио

16 января 2018 13:30

Нынешний лидер чемпионата Англии команда "Манчестер Сити" может попробовать выкупить у испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" трансфер молодого атакующего полузащитника Марко Асенсио.Сообщается о том, что главный тренер "горожан" испанский специалист Хосеп Гвардиола хотел бы видеть 21-летнего футболиста "королевского клуба" в составе своей нынешней команды. Отмечается, что "Манчестер Сити" отказался от идеи подписать чилийского форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса, и Асенсио мог бы стать его потенциальной заменой.На данный момент в составе "Реала" Марко Асенсио сыграл в чемпионате Испании в 16 матчах, забил 4 гола.Поделиться: