"Спартак" заинтересован в трансфере Максимовича из "Наполи"

16 января 2018 12:14

Действующий чемпион России по футболу московский клуб "Спартак" проявляет интерес к сербскому защитнику Николе Максимовичу, выступающему на данный момент в составе итальянской команды "Наполи".Как пишут итальянские газеты, "красно-белые" уже якобы сделаи предложение "неаполитанцам" по трансферу 26-летнего игрока сборной Сербии. Отмечается, что московский "Спартак" рассчитывает арендовать Николу на пол года до конца текущего сезона, с возможностью полного выкупа прав на футболиста следующим летом.Отметим, что в нынешнем сезоне на текущий момент Никола Максимович сыграл за "Наполи" всего в двух матчах чемпионата Италии.Поделиться: